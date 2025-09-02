Maltempo, frana sulla statale della Val Trebbia. Strada chiusa in entrambe le direzioni

Il maltempo che ha colpito la Liguria, devastando l'entroterra del Tigullio, crea problemi anche nel genovesato. A causa di una frana infatti, è al momento chiuso un tratto della strada statale 45 "Di Val Trebbia", al km 41,460 in entrambe le direzioni nel Comune di Montebruno.
Al lavoro Anas per mettere in sicurezza la strada
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
Il percorso alternativo
Al momento si procede attraverso la SP48 fino a Casoni per poi immettersi sulla SP17 direzione Fontanigorda fino ad arrivare alla SS45 nei pressi di Loco.
IL COMMENTO
Ex Ilva, l'inopportuno incontro Salis-Jindal
Ma davvero il Comune di Genova ha preso seriamente Ironicus?