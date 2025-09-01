Tragedia sul lavoro a Loano, operaio cade da un tetto e muore

Tragedia sul lavoro in un cantiere di Loano dove un operaio è morto dopo essere precipitato da un tetto. È successo in via Stella, dove è in corso il rifacimento della facciata del condominio dove un tempo c'era il cinema Perla. L'uomo, un muratore su fune, sarebbe caduto da un'altezza di sei metri.

Per l'operaio non c'è stato nulla da fare

Ancora non è chiaro che cosa sia successo e perché l'uomo, di circa 40 anni, sia precipitato. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presente anche il personale dell'ufficio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl2 savonese, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sempre da una prima ricostruzione infatti, l'uomo non avrebbe indossato l'imbracatura.

Precipitato anche un collega salvato dall'imbracatura

Un suo collega di 28 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per delle contusioni: anche lui sarebbe caduto dal tetto, ma l'imbracatura lo avrebbe salvato.

(Notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook