Donna cade dalle scale e muore dopo una lite con il fidanzato: indagini in corso

Indagini in corso per la morte di una donna di 30 anni che nella notte è deceduta dopo essere caduta dalle scale del suo palazzo, in salita Superiore della Noce nel quartiere di San Martino.

Inutili i tentativi di rianimazione

È successo intorno alle 2.30, quando è stato dato l'allarme da alcuni residenti del palazzo. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza della Croce Gialla e l'auto medica Golf 1. Inutili i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta poco dopo.

La donna è caduta dalle scale dopo aver litigato con il fidanzato

Sul posto anche le volanti che ora indagano sull'accaduto: la donna è infatti caduta nella tromba delle scale dopo una lite con il fidanzato, che nel mentre si era allontanato. A raccontare il litigio e poi la caduta sono stati diversi testimoni, altri residenti del civico di Salita Superiore della Noce.

