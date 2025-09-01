Cronaca

Donna cade dalle scale e muore dopo una lite con il fidanzato: indagini in corso

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo si fosse già allontanato dall'abitazione
48 secondi di lettura
di Redazione

Indagini in corso per la morte di una donna di 30 anni che nella notte è deceduta dopo essere caduta dalle scale del suo palazzo, in salita Superiore della Noce nel quartiere di San Martino.

Inutili i tentativi di rianimazione 

È successo intorno alle 2.30, quando è stato dato l'allarme da alcuni residenti del palazzo. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza della Croce Gialla e l'auto medica Golf 1. Inutili i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta poco dopo.  

La donna è caduta dalle scale dopo aver litigato con il fidanzato 

Sul posto anche le volanti che ora indagano sull'accaduto: la donna è infatti caduta nella tromba delle scale dopo una lite con il fidanzato, che nel mentre si era allontanato. A raccontare il litigio e poi la caduta sono stati diversi testimoni, altri residenti del civico di Salita Superiore della Noce.
 
