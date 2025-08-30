Crollo porzione di soletta in via San Giorgio per infiltrazioni: evacuate venti persone

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 30 agosto in via San Giorgio. Un palazzo storico ha subito un crollo parziale della soletta dell'ultimo piano, causato da gravi infiltrazioni d'acqua che hanno compromesso la struttura.



Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l'episodio ha costretto all'evacuazione precauzionale dell'intero civico, coinvolgendo tra le 15 e le 20 persone, tra famiglie e residenti. L'allarme è scattato intorno alle ore 16 quando i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Genova sono stati allertati per un cedimento strutturale segnalato dai condomini stessi.

Sul posto è arrivata una squadra che ha immediatamente verificato la situazione. Il crollo, limitato alla soletta del piano attico, è stato attribuito a infiltrazioni d'acqua protrattesi nel tempo e a un possibile degrado delle coperture del tetto.