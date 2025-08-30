Spinelli partecipa alla catena umanitaria per la popolazione civile di Gaza

La Spinelli Srl ha risposto positivamente alla richiesta di aiuto pervenuta dall'organizzazione umanitaria "Music for peace", per contribuire alla spedizione dei beni raccolti a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza, travolta dagli eventi bellici in corso.

Abbiamo messo a disposizione due container da 20” ciascuno, che sono stati trasportati da un nostro camion al punto di carico, per poi consegnarli pieni al terminal di imbarco, dopo la cerimonia di benedizione dell’Arcivescovo metropolita di Genova, Marco Tasca.

I contenitori, che saranno imbarcati su una nave del Gruppo Grimaldi a titolo gratuito, sbarcheranno a Catania, da dove saranno portati ad Augusta per proseguire il viaggio via mare verso Gaza.

Siamo orgogliosi di partecipare a questa catena umanitaria insieme a tanti altri, tra cui la Caritas, per soccorrere la popolazione che versa in condizioni disperate, auspicando il buon esito della missione, nel segno della pace e dell’amicizia tra i popoli, che sono i valori fondanti dei porti e della navigazione nei quali ci riconosciamo.

