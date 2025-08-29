Incidente stradale in corso Mazzini a Sanremo, grave un motociclista

Immagine d'archivio

Incidente stradale in corso Mazzini a Sanremo nel pomeriggio del 29 agosto. Lo schianto è avvenuto tra un'auto e una moto, ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 24 anni che ha riportato un grave trauma a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Sanremo.

