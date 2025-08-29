Ragazzo salvato dalle onde a Murcarolo, intervento spettacolare dei soccorsi

Immagine d'archivio

Salvataggio con la mareggiata per il vigili del fuoco. Nel pomeriggio del 29 agosto un ragazzo è stato, nonostante l'avviso di Arpal, si è buttato in mare per sfidare le onde ma ha avuto la peggio. Affaticato, non è riuscito a tornare a riva ed è finito in difficoltà. Alcuni bagnanti hanno notato la situazione e hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Pubblica Assistenza Nerviese e i vigili del fuoco con l’elicottero Drago. Gli operatori si sono calati con un verricello tra le onde e lo hanno recuperato. È stato trasportandolo all’ospedale San Martino e ricoverato in codice giallo.

