Pusher arrestato a San Gottardo: nascondeva droga sotto il materasso

Nel quartiere San Gottardo a Genova, la polizia di Stato ha messo a segno un colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando un 23enne di origine ecuadoriana.

L ’operazione, condotta ieri dalla squadra mobile, è scaturita da un’indagine che ha rivelato l’intensa attività di spaccio gestita dal giovane nei pressi della sua abitazione. Dopo un accurato servizio di appostamento, gli agenti hanno fermato il 23enne all’uscita del suo appartamento, trovandolo in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire, nascosto sotto un letto matrimoniale, un borsone contenente circa 650 grammi di marijuana e 70 grammi di cocaina.

Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1200 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita. Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento si inserisce nei rafforzati controlli della polizia di Stato per contrastare il traffico di droga nelle zone sensibili di Genova, a tutela della sicurezza della comunità.