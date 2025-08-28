Maltempo, allerta arancione sul centro della Liguria. Primocanale in diretta

Ancora un'ondata di maltempo interessa la Liguria. Allerta arancione fino alle 15 sul centro della regione (Zone B-D-E). Allerta gialla sul Ponente della Liguria fino alle ore 18, allerta gialla sul Levante fino alle 23,59. Primocanale in diretta dalle 6 per raccontare l'evoluzione del maltempo sulla Liguria.

Maltempo, il radar di Arpal - Guarda la mappa interattiva

A Genova i parchi e i cimiteri restano aperti. Chiusi invece tutti i sottopassi pedonali e vietato il transito pedonale sopra la passerella Carlineo sul torrente Chiaravagna a Sestri Ponente. A Savona sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste in luoghi all'aperto. Per quanto riguarda l'Asl3 chiuso il poliambulatorio di Borgo Fornari in via Trento e Trieste 130 a Ronco Scrivia.

Nord Italia in allerta

È praticamente tutto il Nord Italia interessato dall'ondata di maltempo. Allerta rossa per rischio idrogeologico su una parte della Lombardia. Si tratta delle aree di Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. Allerta arancione su gran parte di Lombardia e Piemonte. Allerta gialla su Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna e ancora in altri settori di Lombardia e Piemonte.

Gli aggiornamenti orari

Ore 7 - Federico Grasso di Arpal fa il punto della situazione: "C'è stato un passaggio temporalesco che ha affrontato la Liguria in maniera molto rapida, le intensità della pioggia sono state intense con un'intensa fulminazione ma sono durate poche minuti. Ad Albissola si sono registrati 15mm in un'ora. A Corniolo si sono registrate raffiche fino a 77km/h. Il gioco dei venti sarà fondamentale nel determinare dove andranno a formarsi i fenomeni temporaleschi. Attenzione poi alla possibile mareggiata attesa per la giornata di domani, una mareggiata che potrà essere importante".

Ore 6 - Prime piogge interessano il Ponente della Liguria.

Ore 5 - Nella notte pioggia assente ovunque in Liguria.

Le previsioni meteo Arpal

Giovedì 28 agosto - Fin dalle prime ore della notte tempo perturbato con cielo coperto, precipitazioni diffuse e temporali in lento spostamento da Ponente verso Levante con probabili fenomeni forti e localmente persistenti tra la notte e il primo pomeriggio sul Centro-Ponente, forti ma più mobili tra pomeriggio e sera sul Levante; fenomeni più sparsi in serata sul Centro-Ponente. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo, scarsa escursione termica. Umidità su valori prossimi alla saturazione. Venti al mattino tra moderati e forti sudorientali sul Centro-Levante, nordorientali sul Ponente; ancora meridionali in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio con intensità fino a moderate. Mare al mattino molto mosso o localmente agitato sul Centro per onda da sudest, dal pomeriggio molto mosso per onda da sud-sudest.

Venerdì 29 agosto - Nella notte ancora possibili piogge e temporali sul Levante; dal mattino condizioni di variabilità con ampie schiarite da Ponente, alternate a deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche in serata sul Levante. Temperature minime in calo, massime in lieve ripresa. Umidità su valori alti. Venti dai quadranti meridionali fino a forti dal pomeriggio sulla costa di Ponente e di Levante, con locali raffiche di burrasca sui capi esposti, moderati sulle zone interne con rinforzi sui crinali; in graduale attenuazione e progressiva rotazione a partire dalla sera. Mare in nuovo aumento fino a molto mosso dal mattino, agitato per onda lunga di libeccio dal pomeriggio sul Ponente, dalla sera sul Centro-Levante con possibili mareggiate.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

