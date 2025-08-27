Maltempo, il radar di Arpal - Guarda la mappa interattiva

È in arrivo una nuova perturbazione sulla Liguria che interesserà in particolar modo la zona centrale della regione.

Le previsione meteo Arpal per giovedì 27 agosto

Fin dalle prime ore della notte tempo perturbato con cielo coperto, precipitazioni diffuse e temporali in lento spostamento da Ponente verso Levante con probabili fenomeni forti e localmente persistenti tra la notte e il primo pomeriggio sul Centro-Ponente, forti ma più mobili tra pomeriggio e sera sul Levante; fenomeni più sparsi in serata sul Centro-Ponente

Venti: al mattino tra moderati e forti sudorientali sul Centro-Levante, nordorientali sul Ponente; ancora meridionali in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio con intensità fino a moderate

Mare: al mattino molto mosso o localmente agitato sul Centro per onda da sudest, dal pomeriggio molto mosso per onda da sud-sudest

Segnalazioni della protezione civile: piogge diffuse con cumulate areali fino a elevate e intensità forti, alta probabilità di temporali forti, anche persistenti sul Centro della regione, venti forti da sudest sul Centro-Levante.

