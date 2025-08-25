Rapina con pistola alla gioielleria Cusi di Portofino: due fuggono con il bottino

La gioielleria Cusi è stata oggetto di una rapina a Portofino

Due uomini armati di pistola e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella gioielleria Cusi, nel centro di Portofino, proprio all’ora di chiusura. Minacciando i proprietari con l’arma, i malviventi li hanno costretti a consegnare gioielli e preziosi di valore, per poi fuggire a piedi, dileguandosi tra le stradine del borgo.

I carabinieri, accorsi immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio e delle vie circostanti per identificare i responsabili, al momento ignoti. Il valore del bottino non è stato ancora stimato, ma data la fama della gioielleria Cusi per i suoi articoli di lusso, si presume sia considerevole. Nessuno è rimasto ferito durante la rapina.

Le forze dell’ordine stanno battendo ogni pista per rintracciare i due fuggitivi.