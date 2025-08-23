Cade in casa e resta per tre giorni sul pavimento, salvata dalla vicina

Il porte della San Fruttuoso

È rimasta per tre giorni sul pavimento di casa, senza acqua e cibo, dopo essere caduta rovinosamente. Un'anziana di 85 anni è stata salvata da un vicino di casa che non avendo più sue notizie si è insospettito e ha lanciato l’allarme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. È accaduto in un appartamento a Marassi.

Quando i vigili del fuoco e i militi della Nuova San Fruttuoso sono intervenuti sul posto hanno trovato la donna distesa a terra, disidratata e in stato confusionale. Così è partito il soccorso non senza difficoltà: la pubblica assistenza ha inviato sul posto anche il Porter con cui, grazie alle sue dimensioni ridotte, i militi hanno potuto raggiungere l'ingresso del palazzo. Poi l’immediato trasferimento in ospedale dove adesso si trova ricoverata in codice rosso.

