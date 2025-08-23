Polstrada ritrova cane smarrito in autostrada e lo riporta al proprietario

Un cane meticcio, smarrito con guinzaglio e pettorina, è stato ritrovato in buone condizioni di salute nell’area di servizio “Riviera Sud” a Sestri Levante durante i controlli intensificati della Polizia Stradale di Genova, in occasione dell’esodo di Ferragosto e dell’aumento del traffico autostradale, in linea con gli obiettivi del Servizio di Polizia Stradale.
La segnalazione è arrivata al Distaccamento di Chiavari la sera del 21 agosto scorso, tramite il Centro Operativo della Polizia Stradale.Giunti sul posto, gli agenti hanno dissetato l’animale con acqua fresca e contattato la Pubblica Assistenza di Rapallo, specializzata nel soccorso di animali. Grazie al microchip, il cane è stato identificato e affidato alla “Croce Bianca” di Rapallo, che ha provveduto a riconsegnarlo al suo proprietario, ricongiungendo l’animale alla sua famiglia.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Andrea Doria, San Giorgio, Colombo. La cultura e l'identità di Genova
Liguria, indizi di un nuovo turismo 2.0