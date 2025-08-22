Genova, camion perde olio: otto incidenti in un'ora

Un probabile mezzo pesante che ha perso olio lungo la strada tra l'elicoidale di Genova, Sampierdana e il Lungo Torrente Secca a Bolzaneto. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di sera. La situazione ha reso il manto stradale scivoloso e nel giro di poco più di un'ora si sono verificati otto incidenti.

Quasi tutti sono rimasti illesi, solo in due casi dei motociclisti hanno avuto necessità di cure mediche riportando comunque ferite limitate nelle rispettive cadute.

Sul posto dalla serata di giovedì gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire l'avvio della bonifica delle strade interessate dalla presenza della sostanza oleosa. Una parte del materiale è finita anche all'interno dell'area portuale di Genova, in questo caso la bonifica è competenza dell'Autorità portuale. In questa mattina di venerdì 22 agosto le strade interessate dalla dispersione sono tornate in sicurezza.

Avviate le indagini per individuare il mezzo da cui si è verificata la perdita con l'autista che probabilmente non si è accorto di quanto stava accadendo. Per questo saranno utili anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo le strade.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook