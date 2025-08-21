Risse e atti vandalici nell'impieriese, scatta la taske force sicurezza

Più vigilanza e maggiori controlli lungo il territorio con un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine. È questa la decisione presa dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari al termine di un incontro a cui hanno partecipato il vicequestore vicario Paolo Pizzimenti, il comandante provinciale dei Carabinieri Simone Martano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Omar Salvini e il vicecomandante dei vigili del fuoco Alessandro Giribaldi.

La decisione è stata presa dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono verificati a Imperia e in provincia negli ultimi giorni. Tutto parte dalla rissa che si è verificata in via Cascione a Imperia e risolta solo grazie all’intervento degli operatori della polizia di stato, dei carabinieri e della polizia locale. La Questura ha identificato i presunti responsabili a cui è stato imposto tra le altre cose anche il divieto di accesso ai locali pubblici e alla possibilità di partecipare alle manifestazioni sportive per due anni.

La rissa ha visto la partecipazione di cinque persone con oltre trenta a osservare e aizzare i contendenti, tra loro anche alcune compagne che avrebbero partecipato alla rissa. Alla fine i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali

Sono invece ancora in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dell'incendio di moto avvenuto la sera di martedì a Sanremo.

