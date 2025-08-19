Maxi frode a una società turca, arrestato in un hotel di Sanremo

Un ucraino di 41 anni colpito da mandato di cattura internazionale è stato arrestato dagli agenti del commissario di Sanremo.

Utilizzando documenti ufficiali falsificati del ministero della Difesa del Paese d'origine l'uomo è accusato, in concorso con altre persone, di aver truffato una società turca ricevendo la somma di 580mila dollari successivamente riciclata verso soggetti terzi di un Paese del Medio Oriente. Nei suoi confronti era stata emessa una condanna a tre anni di reclusione.

La polizia lo ha rintracciato in una struttura alberghiera del centro cittadino. Successivamente è stato portato in carcere a Sanremo, a disposizione della Corte d'Appello di Genova competente per l'eventuale estradizione.

