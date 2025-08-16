Esplode una tubatura all'incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, allagamenti e strade chiuse

(Video di Mirella Bruni)

L'asfalto si è sollevato e un mare d'acqua ha invaso la strada all'incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, a Marassi, dove intorno alle 14 una grossa tubatura sotterranea è esplosa. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti che hanno subito provveduto a chiudere l'acqua.

Strade chiuse

Gli agenti della locale hanno chiuso via Montaldo in direzione levante, deviando il traffico su corso Montegrappa e via Burlando. Chiuso anche il tunne di Staglieno in direzione mare, con le auto che devono obbligatoriamente passare sulla piastra Genova Est per la direzione Lungobisagno Istria. Chiusa anche via Bobbio in direzione monte, traffico deviato verso ponte Spemsley. Deviate anche diverse linee del bus visto la vicinanza dell'asfalto distrutto con la rimessa amt di via Bobbio.

Diversi i condomini senz'acqua

Al momento diverse vie limitrofe all'incrocio risultano senz'acqua. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la tubazione ma le stime per un possibile ritorno dell'acqua si aggirano intorno alla mezzanotte.

