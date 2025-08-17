Cronaca

Auto contro un palo all'alba a Carasco: tre feriti all'ospedale

di Andrea Popolano

Tre persone all'ospedale. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte a Carasco lungo la sp33 in località San Quirico. Ancora da accertare l'esatta la dinamica. L'auto con a bordo i tre occupanti è andata a sbattere contro un palo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario giunto con l'automedica, la croce verde di Carasco e le croci rosse di Cicagna e Cogorno. I tre feriti sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. 

