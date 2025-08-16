Incidente nella notte a Savona, mamma perde controllo scooter: bimba di otto anni grave al Gaslini

Poco dopo l’una, una donna, alla guida di uno scooter con a bordo la figlia di appena 8 anni, ha perso il controllo del mezzo, finendo per cadere violentemente sull’asfalto. L'incidente è avvenuto alla rotatoria di via Stalingrado.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina. La bambina, che ha subito un grave trauma cranico, è stata immediatamente intubata e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, per poi essere trasferita al Gaslini di Genova, dove lotta per la vita.
