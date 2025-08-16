Distrutta dalle fiamme una falegnameria a Torriglia

È stata completamente distrutta dalle fiamme la falegnameria Vertical Green di Torriglia dopo che un incendio è scoppiato all'ora di pranzo per cause ancora in fase di accertamento.
Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Genova con l'autobotte e una unità G.o.s, specializzata nell'uso di macchine movimento terra, necessarie in questo caso per liberare il materiale altamente infiammabile.
Dopo lo spegnimento delle fiamme sono in corso i rilievi da parte dei pompieri per capire le cause dell'incendio. Non ci sarebbero persone ferite.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Il Terzo valico "salvato" nel Pnrr e l'anniversario che consacrano Rixi
Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto