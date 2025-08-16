Cronaca

Distrutta dalle fiamme una falegnameria a Torriglia

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco
di Aurora Bottino

È stata completamente distrutta dalle fiamme la falegnameria Vertical Green di Torriglia dopo che un incendio è scoppiato all'ora di pranzo per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Genova con l'autobotte e una unità G.o.s, specializzata nell'uso di macchine movimento terra, necessarie in questo caso per liberare il materiale altamente infiammabile.

Dopo lo spegnimento delle fiamme sono in corso i rilievi da parte dei pompieri per capire le cause dell'incendio. Non ci sarebbero persone ferite.

