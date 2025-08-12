Incendio in casa a Genova, ragazzo ustionato: è grave all'ospedale

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere rimasto ustionato a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno dell'abitazione dove vive. L'allarme è scattato intorno alle 3 di mattina tra via Maritano e via Cechov a Bolzaneto.

Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario giunto con automedica e la croce rosso rivarolese. Dopo le prime cure è stato trasferito con un codice rosso al Villa Scassi.

Secondo quanto ricostruito l'incendio è partito da un materasso per cause ancora in fase di accertamento. Il giovane è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il giovane è stato trovato in strada in stato confusionale.

I pompieri hanno poi provveduto a spegnere le fiamme passando dalla porta principale con il fumo che usciva intenso dalle finestre. Ingenti i danni all'abitazione. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia e della polizia locale di Genova.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook