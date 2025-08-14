Caos in autostrada, schianto tra due camion che prendono fuoco. Autista ustionato e A26 bloccata

Grave incidente al km 3+200 dell’A26 in direzione nord: due camion coinvolti, entrambi in fiamme. L’autista del mezzo tamponatore, con ustioni di terzo grado sul 40% del corpo e frattura del femore, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi, assistito dall’automedica Golf 4. Illeso l’altro conducente.

Le indicazioni per chi è alla guida

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 3 km di coda, per un tamponamento tra 2 camion avvenuto al km 3+600, a seguito del quale i camion hanno preso fuoco. Agli automobilisti in coda sono state distribuite bottigliette d'acqua. Alle 15:30 il tratto è stato chiuso e una coda di cinque chilometri si è formata da Arenzano e il bivio dell'A10 con l'A26.

Per chi da Savona è diretto a Torino o Milano, proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Inoltre si sono formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Le corriere per Rossiglione che solitamente passano in autostrada hanno ricevuto l'indicazione di passare sull'Aurelia.

Immagine d'archivio

