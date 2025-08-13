Cronaca

Torna alla homepage

Femminicidio alla Spezia, l'assessore Ferro: "Servono azioni più incisive"

“Di fronte a simili tragedie – spiega l'assessore Ferro – è necessario un impegno costante delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della società civile per prevenire e contrastare la violenza di genere"
1 minuto e 5 secondi di lettura
di Redazione

"L’ennesima aggressione che oggi ha colpito una donna che stava svolgendo il suo lavoro ci addolora profondamente e ci richiama alla responsabilità di non abbassare mai la guardia. Alla famiglia della vittima esprimo, a nome mio e della Regione Liguria, il più sincero cordoglio”. Lo ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Simona Ferro, commentando l'omicidio avvenuto questa mattina alla Spezia, dove una donna è stata uccisa a coltellate dall’ex marito.

Uccide la ex compagna a coltellate e scappa, poi si costituisce - Leggi qui 

“Di fronte a simili tragedie – prosegue Ferro – è necessario un impegno costante delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della società civile per prevenire e contrastare la violenza di genere, sostenendo concretamente le donne che chiedono aiuto e rafforzando la rete di protezione. La Regione Liguria è quotidianamente impegnata in questo lavoro, anche attraverso il sostegno ai centri antiviolenza presenti sul territorio, affinché ogni donna possa trovare ascolto, protezione e vie concrete di uscita da situazioni di pericolo ai primi segnali di allarme, che non vanno mai sottovalutati. La cultura del rispetto e della parità deve diventare un patrimonio condiviso, perché nessuna donna debba più vivere nella paura”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Uccide l'ex moglie a coltellate e scappa, poi si costituisce. Aveva il braccialetto elettronico

La donna aveva 54 anni e stava lavorando come domestica in una villa di via Genova