Auto contro bici a Varazze: grave un ciclista

Grave incidente nella notte a Varazze. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha colpito una bicicletta. Nell'impatto l'uomo sul mezzo ha due ruote è caduto a terra riportando diverse ferite. L'incidente è accaduto in via Emilio Vecchia poco dopo mezzanotte. La persona alla guida dell'auto si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario con automedica e croce rossa di Stella e di Varazze. Dopo le prime cure il ferito è stato trasferito con un codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook