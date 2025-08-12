Piano decarbonizzazione ex Ilva, a Roma giornata decisiva

Altra giornata calda per il futuro dell'ex Ilva. A Roma nuovo incontro tra il ministro delle Imprese Adolfo Urso e gli enti locali pugliesi. Al centro il programma di decarbonizzazione di quella che oggi si chiama Acciaierie d'Italia. Una decisione che ruota attorno all'asse Roma-Taranto con Genova ad aspettare al di là del Tevere. Al ministero è arrivato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Non c'è fisicamente il sindaco di Taranto Piero Bitetti che ha fatto capire che non intende firmare l'intesa sul piano con il primo cittadino che si collegherà da remoto.

Il piano presentato dal governo prevede la costruzione di tre forni elettrici presso il sito di Taranto, per una capacità produttiva complessiva di 6 milioni di tonnellate annue, a cui si aggiunge l'ipotesi di un forno elettrico da realizzare eventualmente presso lo stabilimento di Genova, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue.

Genova aspetta di capire quale sarà il suo futuro, tutto dipenderà dal via libera per Taranto. A Genova si è accesa la discussione sull'opportunità o meno di realizzare il forno elettrico. Il ministro Urso arriverà a Genova insieme ai tecnici per spiegare il progetto il prossimo 4 settembre. Durante l'ultimo consiglio comunale la sindaca Silvia Salis non si è espressa: prima attenderà le valutazioni di Taranto e le spiegazioni da parte del ministro a inizio settembre.

Il vertice a Roma

Al momento della convocazione delle parti il ministro Urso ha detto che quello di Roma con gli enti locali pugliesi sarà "il momento della verità". All'arrivo al ministero il presidente della Regione Puglia Emiliano ha commentato: "Lo spirito con il quale partecipiamo a questo evento è quello di creare i presupposti per un accordo con il governo. Quindi siamo qui per trovare un accordo, non per fingere di trovare un accordo".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook