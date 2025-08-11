Cronaca

Incidente in scooter, due giovani sbalzati nel torrente: uno è grave

34 secondi di lettura
di a.p.

Prima ha perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro la barriere di protezione. A quel punto i due giovani sopra il mezzo a due ruote sono finiti nel sottostante torrente. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Stoppani a Cogoleto.

Immediato sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Multedo. La ragazza nella caduta non ha portato ferite mentre il giovane ha riportato delle fratture. Vista la situazione è stato attivato l'elisoccorso. Il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato portato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. 

