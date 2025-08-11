Schianto in moto in corso Marconi: grave una ragazza

Incidente nella notte in corso Marconi a Genova. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta con la moto sui viaggiava insieme ad un altro ragazzo. La giovane nella caduta ha riportato un trauma cranico. Illeso invece il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote.

La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all'ospedale San Martino in codice rosso. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica.

