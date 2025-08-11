Tragedia in A10 tra Spotorno e Savona: morto un motociclista, grave una donna

Foto d'archivio

Ancora una tragedia lungo le autostrade della Liguria. Un uomo di mezza di 58 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nel tratto savonese della A10 tra Spotorno e Savona in direzione Genova. La vittima abitava nel savonese. L'incidente è avvenuto intorno alle 22,30. Ferita gravemente anche una donna che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che chi guidava la moto abbia perso il controllo del mezzo per cause in fase di accertamento a quel punto i due sarebbero caduti a terra e qui investiti da un altro mezzo che sopraggiungeva. Sul posto oltre al personale sanitario anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

