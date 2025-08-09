Schianto tra auto lungo l'Aurelia: due feriti all'ospedale

Due feriti all'ospedale. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la via Aurelia ad Albenga. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via del Cristo, l'incidente è avvenuto poco dopo le due. Immediato l'intervento sul posto del personale sanitario, dei vigili del fuoco di Albenga e degli agenti della polizia stradale.

Le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario e trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Pietra Ligure. I vigili del fuoco, dopo aver messo l’area in sicurezza, hanno effettuato controlli accurati sullo stato e la temperatura delle batterie di uno dei due mezzi visto che si trattava di un'auto ibrida. Operazione compiuta al fine di prevenire rischi di surriscaldamento.

