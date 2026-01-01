Bosco in fiamme nella notte di Capodanno, intervento sulle alture di Quezzi

Primo intervento del 2026 per i vigili del fuoco di Genova, accorsi nei pressi di via delle Rocche, a Quezzi, per un incendio boschivo divampato pochi minuti dopo la mezzanotte.

Una squadra di 4 unità della Protezione Civile ha raggiunto i vigili del fuoco che, hanno provveduto a mettere sotto controllo le fiamme. I volontari stanno provvedendo con le bonifiche necessarie.

Il coordinamento di Genova, in accordo con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova aveva già programmato un dispositivo di emergenza con oltre 40 volontari disponibili in pre-allerta sul territorio.