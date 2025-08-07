Cronaca

Torna alla homepage

Fuga in scooter e feriti in via Cecchi: incidente durante inseguimento della polizia locale

Contromano in via della Libertà ha travolto una ragazza in moto
48 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

Un 35enne a bordo di uno scooter in fuga da una pattuglia della polizia locale, che lo inseguiva con sirene attivate, ha provocato un incidente in via Cecchi, all’intersezione con via Magnaghi, causando due feriti in codice giallo.

La dinamica dell'incidente

Alle 15:45, la Croce Bianca Genovese, insieme all’automedica Golf 1, è intervenuta sul posto. Lo scooter, guidato da un 35enne che percorreva contromano via della Libertà, si è scontrato con un altro scooter, condotto da una ragazza di 23 anni, che viaggiava sulla stessa via in direzione di viale Brigate Partigiane.

I feriti: travolta una ragazza in scooter

La giovane ha riportato escoriazioni e dolore alla clavicola, mentre il 35enne qualche graffio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso del policlinico San Martino e dell’ospedale Galliera. L’incrocio è stato temporaneamente chiuso per gli accertamenti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 06 Marzo 2025

Incidente stradale a Marassi: padre e due bimbe investiti mentre attraversano sulle strisce

È successo in via Fereggiano nel pomeriggio
Sabato 01 Febbraio 2025

Incidente stradale, rider si schianta contro vetrina di un negozio

Un ferito e ingenti danni per l'attività commerciale