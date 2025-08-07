Fuga in scooter e feriti in via Cecchi: incidente durante inseguimento della polizia locale

Un 35enne a bordo di uno scooter in fuga da una pattuglia della polizia locale, che lo inseguiva con sirene attivate, ha provocato un incidente in via Cecchi, all’intersezione con via Magnaghi, causando due feriti in codice giallo.

La dinamica dell'incidente

Alle 15:45, la Croce Bianca Genovese, insieme all’automedica Golf 1, è intervenuta sul posto. Lo scooter, guidato da un 35enne che percorreva contromano via della Libertà, si è scontrato con un altro scooter, condotto da una ragazza di 23 anni, che viaggiava sulla stessa via in direzione di viale Brigate Partigiane.

I feriti: travolta una ragazza in scooter

La giovane ha riportato escoriazioni e dolore alla clavicola, mentre il 35enne qualche graffio. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso del policlinico San Martino e dell’ospedale Galliera. L’incrocio è stato temporaneamente chiuso per gli accertamenti.

