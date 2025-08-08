Auto della Guardia di Finanza investe un uomo in via XX Settembre: è gravissimo

Un'auto della guardia di finanza ha investito un anziano mentre attraversava la strada, fuori dalle strisce pedonali, nel centro di Genova in via XX Settembre. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce bianca genovese, con l'automedica inviata dal 118.

Cosa è successo in via XX Settembre

A essere investito è un uomo di 78 anni che è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sono critiche. I rilievi dell'incidente sono affidati alla sezione infortunistica della polizia locale. Da quanto ricostruito l'investimento è avvenuto nella parte bassa di via XX Settembre.

Soltanto ieri un'altra vittima della strada: un'anziana investita in piazza Terralba, soccorsa nell'immediato, non ce l'ha fatta ed è morto all'ospedale.

