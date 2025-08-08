Cronaca

Auto della Guardia di Finanza investe un uomo in via XX Settembre: è gravissimo

40 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

Un'auto della guardia di finanza ha investito un anziano mentre attraversava la strada, fuori dalle strisce pedonali, nel centro di Genova in via XX Settembre. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce bianca genovese, con l'automedica inviata dal 118. 

Cosa è successo in via XX Settembre 

A essere investito è un uomo di 78 anni che è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sono critiche. I rilievi dell'incidente sono affidati alla sezione infortunistica della polizia locale. Da quanto ricostruito l'investimento è avvenuto nella parte bassa di via XX Settembre.

Soltanto ieri un'altra vittima della strada: un'anziana investita in piazza Terralba, soccorsa nell'immediato, non ce l'ha fatta ed è morto all'ospedale. 

