Investimento in piazza Terralba, muore un'anziana

Tragedia in piazza Terralba a Genova. Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario della pubblica assistenza Nuova San Fruttuoso che ha prestato le prime cure alla donna che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino dove è morta poco dopo in pronto soccorso.

La dinamica

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino. Da quanto ricostruito la donna stava attraversando sulle strisce pedonali ma ovviamente sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale. La persona alla guida del mezzo, un 76enne, è risultata negativa all'alcol test è ora indagata per omicidio stradale.

