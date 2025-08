Malore alla guida dello scooter, ottantenne perde la vita

Incidente mortale questa notte a Genova Molassana, nella galleria di Pino Soprano che porta verso Torrazza. La chiamata ai soccorsi è arrivata solo qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica: arrivava da via di Pino, a Genova Molassana, dove c'era stato un incidente in galleria. Sul posto sono subito arrivati in ambulanza i militi della Pubblica Assistenza di Molassana e l'automedica Golf3 ma purtroppo per l'uomo - un ottantenne - non c'era niente da fare. Era alla guida del suo scooter quando l'incidente è avvenuto: probabilmente a causa di un malore o di un colpo di sonno ha perso il controllo del motociclo ed è caduto autonomamente dal mezzo. Proprio i traumi e l'impatto con il suolo gli sono stati fatali. Sul posto presenti gli agenti della polizia locale di Genova.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook