Sestri Levante piange l'ex arbitro Massimo Campofiorito. Aveva 57 anni

Massimo Campofiorito

Questa mattina, a Sestri Levante, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Vittoria Massimo Campofiorito, 58 anni, ex arbitro di calcio e personaggio molto conosciuto sia nell’ambiente sportivo che in quello politico della cittadina ligure.

La scoperta da parte di un collega

La tragica scoperta è stata fatta da un parente, che ha immediatamente allertato le autorità. Secondo le prime ipotesi, a stroncare Campofiorito sarebbe stato un malore improvviso, ma le cause esatte del decesso sono ancora in fase di accertamento. Massimo Campofiorito era una figura di spicco nella comunità locale. Negli anni ’90 aveva calcato i campi di calcio come arbitro, dirigendo centinaia di partite nei campionati professionistici di Serie C, guadagnandosi rispetto e stima nel mondo dello sport. Più recentemente, si era avvicinato alla politica, candidandosi alle ultime elezioni amministrative comunali nelle liste di Fratelli d’Italia, dimostrando il suo impegno per il territorio e la sua comunità.

Disposta l'autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante per i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno disposto un’autopsia per chiarire le circostanze del decesso, in attesa della quale non si escludono ulteriori approfondimenti investigativi. Campofiorito viveva da solo nell’appartamento di Santa Vittoria, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra amici, conoscenti e colleghi, che lo ricordano come una persona appassionata e dedita sia allo sport che alla vita pubblica. La comunità di Sestri Levante si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto, in attesa di ulteriori dettagli che possano fare luce su questa improvvisa perdita.