Minaccia e chiede soldi alla madre per comprare la droga, 42enne arrestato

Un operaio di 42 anni residente con la madre in centro a Lavagna è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sestri Levante. E' stata l'anziana donna a chiedere aiuto alle forze dell ordine per le continue minacce e vessazioni del figlio che da anni pretendeva somme di denaro per acquistare stupefacenti.

I carabinieri hanno rintracciato l'uomo e condotto nelle carceri di Marassi a disposizione della magistratura che deciderà quali misure adottare per evitare che tenti ancora di avvicinare la madre.

