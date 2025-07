Domenica pomeriggio di code sulle autostrade della Liguria: la situazione

Domenica pomeriggio di code lungo le autostrade della Liguria. In molti dopo aver passato il fine settimana in Riviera fanno rientro a casa. A questo si aggiungono gli incidenti. Una giornata con tanti mezzi in transito anche per via dei traghetti in arrivo e partenza dal porto di Genova. In tutto sette arrivi e sette partenze a cui si aggiunge una crociera con a bordo circa 1500 passeggeri.

Aggiornamento ore 18,45

Sulla A10 coda a tratti tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova a causa del traffico intenso. In A10 coda tra Celle Ligure e l bivio con la A26 in direzione Genova per traffico intenso. Sulla A12 coda tra Chiavari e Rapallo per un veicolo in avaria. Coda in uscita per traffico intenso al casello di Genova Ovest.

Aggiornamento ore 17,45

In A10 coda tra Varazze e bivio con la A26 per traffico intenso. Sempre sulla A10 coda a tratti tra Borghetto e Savona in direzione Genova a causa del traffico intenso. In A10 coda di 2 km tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Francia a causa del traffico intenso.

Aggiornamento ore 16,45

In A12 coda tra Recco e Genova Nervi per un veicolo in avaria. In A10 coda tra Varazze e bivio con la A26 per traffico intenso. Sempre sulla A10 coda a tratti tra Borghetto e Savona in direzione Genova a causa del traffico intenso. In A10 coda di 2 km tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Francia a causa del traffico intenso. In A26 rallentamenti tra il bivio con la A10 e Ovada a causa del traffico intenso.

