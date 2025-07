Ustionato mentre cucina con alcool: uomo senza dimora soccorso d'urgenza in Corso Italia

Oggi, intorno alle ore 12:00, un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, è rimasto gravemente ustionato mentre preparava un pranzo di fortuna nei pressi del depuratore di Punta Vagno, in Corso Italia, a Genova.

L'incidente è avvenuto quando l'uomo ha utilizzato dell'alcool per alimentare una fiamma, provocando un'improvvisa fiammata che gli ha causato ustioni di secondo grado alle mani e a un fianco. Sul posto è intervenuta con tempestività l'ambulanza 3-266 della Croce Bianca Genovese, i cui militi hanno prestato i primi soccorsi alla vittima.

L'uomo, cosciente ma in condizioni di media gravità, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi, struttura specializzata nella cura delle ustioni, dove è attualmente sottoposto a trattamenti medici specifici. Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre la Croce Bianca ha confermato l'efficienza dell'intervento, sottolineando l'importanza di un'azione rapida in situazioni di emergenza come questa.