Incidente moto-bici a Lumarzo, centauro vola nella scarpata

I soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco a Lumarzo

Incidente nella serata di venerdì a Lumarzo, lungo la strada provinciale 77: a scontrarsi sono un motociclista e un ciclista, per cause ancora da accertare. Sono le ore 20 circa quando il centauro, un uomo di 47 anni, perde il controllo del mezzo e finisce nella carreggiata opposta, dove transitava una seconda persona che giungeva in bici. Il centauro finisce fuori strada con il suo mezzo e cade nella scarpata, facendo un volo di circa 15 metri. Sono i Vigili del Fuoco del distaccamento Genova Est Meloncelli, giunti sul posto insieme ai soccorsi medici e ai Carabinieri, a liberare l'uomo e riportare in strada il mezzo, con l'ausilio di catene e attrezzature.

Allertato anche l'elisoccorso

Sul posto, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco, la Croce Verde di Lumarzo e la Croce Rossa di Bargagli insieme all'automedica Golf 3. Per il trasporto rapido al San Martino di Genova è stato chiamato anche l'elisoccorso giunto da Albenga con Grifo 1. Il motociclista ferito, liberato dal peso del suo motociclo, è stato portato in codice rosso al Policlinico con diversi traumi. Il ciclista, caduto invece sul manto stradale e rimasto dunque in carreggiata, ha ferite più lievi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook