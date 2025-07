Le fiamme distruggono un appartamento, lunghe ore di lavoro per i vigili del fuoco

Non si sono registrati feriti ma l'appartamento è andato quasi completamente distrutto. È quello che è accaduto questa mattina, qualche minuto dopo lo scoccare delle 5 del mattino, a Sarzana.

I soccorsi

Proprio a quell'ora sono arrivate diverse chiamate ai vigili del fuoco della Spezia da parte di residenti che segnalavano un denso fumo nero uscire dall'appartamento. Arrivati sul posto, i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano già avvolto buona parte dell'appartamento. La proprietaria era uscita in autonomia e non risultava ferita. Evacuate, in via temporanea, anche gli altri residenti del palazzo.

