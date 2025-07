Rapinano una donna della collanina in stazione, poi scappano: trovati e arrestati

Prima hanno rapinato una signora, poi sono scappati verso il centro del paese. È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio, alla stazione di Bogliasco dove è subito scattato l'allarme per i due rapinatori. I vigili del Comune, avvisati dalla vittima, hanno allertato i carabinieri e hanno iniziato le ricerche attraverso le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti vicino alla stazione.

I soccorsi

Rintracciati in via Cavour, i due sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Santa Margherita. La donna, soccorsa dai militi del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per accertamenti, in quanto sembrerebbe che durante la rapina sia stata spinta a terra.

