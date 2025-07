Baby gang accerchia e rapina un quattordicenne: fermati tre giovanissimi

In visita a Varazze da Pavia hanno accerchiato e rapinato un loro coetaneo. Per questo tre quattordicenni sono stati deferiti in stato di liberà dai Carabinieri, intervenuti dopo la denuncia della vittima, un ragazzino di Savona. È successo nella notte tra venerdì e saboto nei pressi di via Savona.

I tre ragazzi, dopo aver accerchiato e minacciato la loro vittima, si sono fatti consegnare loro il portafoglio con il denaro all'interno. L'allarme è scattato subito e la Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto intervenire subito una pattuglia della Sezione Radiomobile di Savona.

I carabinieri hanno trovato i rapinatori pochi minuti dopo

I militari, dopo aver ricevuto una precisa descrizione dei tre malviventi, li hanno individuati alcuni minuti dopo non troppo distanti dal luogo dove era avvenuta la rapina.La refurtiva è stata subito recuperata e restituita alla vittima. Terminati gli accertamenti, i tre minori, tutti 15enni, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i minori di Genova per rapina in concorso.

