Cane nota ladro in casa e sveglia il padrone che chiama la polizia: arrestato un 19enne

Si è intrufolato in un appartamento a Teglia, a Genova, ma è stato scoperto dal cane che, con il suo latrato, ha svegliato il padrone di casa. Un pregiudicato di 19 anni è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia, a Genova, per rapina pluriaggravata. È accaduto in via Monte Sei Busi.

Nella fuga il giovane ha minacciato l'uomo e la moglie con dei cocci di bottiglia

A dare l'allarme, poco dopo le 2, è stato proprio il padrone di casa che, svegliato dal cane, ha sorpreso il 19enne in salotto e lo ha inseguito in strada. Nella fuga il giovane ha minacciato l'uomo e la moglie con i cocci delle bottiglie di vino da collezione che aveva appena rubato e ha spruzzato al loro indirizzo uno spray urticante, senza riuscire a raggiungerli.

Il pregiudicato è stato accompagnato nel carcere di Marassi

Bloccato da una pattuglia del Commissariato Cornigliano, e condotto in Questura, il pregiudicato è stato trovato in possesso della carta d'identità del proprietario dell'appartamento e, dopo le formalità del caso, è stato accompagnato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

