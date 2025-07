Tamponamento tra due auto in A10, 5 chilometri di coda tra Celle e il bivio A26

Un tamponamento tra due auto ha provocato nel primo pomeriggio cinque chilometri di coda sull'autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure ed il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova. Due le persone ferite in modo lieve. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e il personale di Aspi. Il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia. Intorno alle 15.30 la situazione è molto migliorata e si segnalavano code a tratti.