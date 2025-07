Chiusura e multa a focacceria: alimenti a 33 gradi in cucina

Immagine d'archivio

Ha chiuso, fino a quando le condizioni del locale non verranno ripristinate, e ha ricevuto una multa di 8mila euro, il "Re delle focaccette" di salita della Noce nel quartiere di San Fruttuoso a Genova. Solo alcune settimane fa nel locale la visita di Joe Bastianich per una puntata del suo nuovo format televisivo 'Foodish' (LEGGI QUI), nelle ultime ore invece alcuni reclami hanno fatto scattare i controlli.

L'intervento dopo i reclami

Venerdì scorso sul posto sono intervenuti sia la polizia locale - per verificare fumi ed esalazioni dopo le telefonate di alcuni residenti - sia l'igiene di Asl3, intervenuta invece per una segnalazione di scarse condizioni di pulizia e lo stato di conservazione del cibo. La Asl ha misurato all'interno del locale una temperatura elevata degli alimenti nelle cucine: i formaggi, come lo stracchino, venivano lavorati e conservati a 33 gradi, condizione che non permette di poter somministrare pietanze in sicurezza. Come da prassi in questi casi, la chiusura sarà in vigore fino a quando la situazione non verrà risolta.

