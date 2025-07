Cronaca

Macchina in fiamme in via Buranello, il video riprende l'esplosione degli pneumatici

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, intervenuti con più squadre che hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza la zona 37 secondi di lettura

di Au. B. Sabato 19 Luglio 2025 Paura questa mattina nel quartiere di Sampierdarena dove un'auto ferma al semaforo di piazza Barabino ha improvvisamente preso fuoco. Ancora non sono chiare le cause dell'incendio che è stato accompagnato da un'esplosione, riconducibile probabilmente a uno degli pneumatici. Sul posto i vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, intervenuti con più squadre che hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non si registrano feriti. Presente anche la polizia locale, che ha chiuso la strada per permettere l'intervento dei pompieri.