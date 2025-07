Tragedia al Giro della Valle d'Aosta, morto il ciclista imperiese di 19 anni Samuele Privitera

È morto all'ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23.

Il corridore, forse sbalzato dall'impatto con un dosso, è cascato in una discesa. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico molto grave. Il giovane era stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. L'incidente si è verificato a circa 50 chilometri dalla partenza e a 35 dall'arrivo previsto proprio ad Aosta. Nel capoluogo sono giunti in serata anche i genitori del ragazzo. In attesa di ulteriori decisioni la tappa in programma oggi è stata annullata. Tanti i messaggi di cordoglio sui social del giovane arrivati da amici, compagni di squadra e colleghi del giovane.

Privitera era originario di Perinaldo. Da due era passato nell'Under 23 tra le fila della Hagens Berman Jayco. Ha partecipato alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali e, tra le altre competizioni, si è distinto anche al Giro d’Italia Next Gen. Nei primi mesi dell’anno è andato vicino al successo nella categoria, classificandosi al secondo posto nella tappa inaugurale dell’Istrian Sprint Tour.

