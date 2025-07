Tagliavano la droga nel bosco, scoperto il laboratorio e arrestati due spacciatori

Avevano trasformato una radura nascosta tra i boschi di Loano e di Boissano in una vera e propria centrale dello spaccio: bilancini, piatti bruciati, nylon termosaldato, dosi già pronte e cocaina in pietra ancora da lavorare. Un luogo isolato, difficile da raggiungere, scelto con cura per eludere i controlli e continuare indisturbati la loro attività illecita.

Maxi operazione del nucleo sicurezza urbana e cinofili della polizia locale

La loro “zona franca” è stata individuata e smantellata da un'operazione del nucleo sicurezza urbana e cinofili della polizia locale di Loano e Finale Ligure che ha portato all'arresto, in flagranza, di due spacciatori.

