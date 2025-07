In corso le ricerche del piccolo Alain, 5 anni: droni e cani al lavoro

Ricerche in corso per un bimbo di 5 anni che si è allontanato da un campeggio a Latte (IM)

Non si è mai interrotta per tutta la notte e prosegue anche nella giornata di oggi, sabato 12 luglio, la ricerca di un bimbo di 5 anni che si è allontanato da un campeggio nel comune di Latte, quasi al confine con la Francia, in provincia di Imperia.

Maglietta bianca e pantaloncini verdi

Le ricerche del piccolo Alain, questo il suo nome, sono iniziate nella serata di venerdì: erano le 1930 circa quando i parenti hanno dato l'allarme. Il piccolo stava soggiornando con la famiglia nel campeggio "Por La Mar" di Latte, a pochi metri dal mare. Alain ha cinque anni, i capelli scuri tagliati a spazzola, ieri indossava un paio di calzoncini corti verdi e una maglietta bianca a maniche corte. E' nato in Italia ma ha origini straniere.

Anche i cani al lavoro

Nelle ricerche sono coinvolte diverse squadre dei Vigili del fuoco, circa dieci agenti in tutto, incluse le unità cinofile e i dronisti con apparecchi dotati anche delle termocamere e visori notturni per le ricerche al buio. Insieme a loro, i Carabinieri e tanti volontari che si sono attivati subito per supportare i soccorritori. Le ricerche proseguono ininterrottamente dalla serata di venerdì, non solo nell'area del camping, ma anche nei comuni limitrofi.

L'appello

Dalle autorità l'appello: chi riconoscesse il piccolo Alain dalle foto che sono state pubblicate sui social e che sono state ricondivise da tante persone, deve chiamare immediatamente il numero unico dell'emergenza 112.

