Festa dei 18 anni alcolica finisce a bottigliate: ferita una donna

Ferita una donna con un coccio di vetro

Ha perso moltissimo sangue a causa di una ferita dovuta ai cocci di vetro che la hanno colpita, volati nel marasma dei festeggiamenti degenerati con diverse bottiglie andate in frantumi. E' successo nel cuore della notte, poco prima delle 5, in via Bartolomeo Bianco a San Teodoro, Genova.

Dalla festa alla rissa

Un gruppo di giovani di nazionalità dell'Ecuador festeggiava un diciottesimo, ma il tasso alcolico del compleanno si è fatto subito molto alto. La festa è continuata fino quasi all'alba, quando è stata interrotta forse per un diverbio tra alcuni dei presenti: a volare sono state bottiglie ormai vuote, ma a pagarne le conseguenze è stata una donna di trent'anni colpita dai cocci. I soccorsi sono stati chiamati pensando si trattasse di un accoltellamento visto il molto sangue, ma una volta arrivati hanno capito cosa era accaduto: la donna ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena dai sanitari dell’ambulanza 709 della Misericordia Genova Centro. Sul posto la Polizia chiamata a calmare la rissa tra le persone presenti, alcuni parenti tra loro.

